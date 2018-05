Micha Nederland biedt kindermateriaal aan

Micha Nederland, een stichting die opkomt voor gerechtigheid, introduceert materiaal voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Dat meldde de organisatie donderdag.

Door de nieuwe methode ”Micha Kids” kunnen kinderen meer leren over de inhoud van het thema gerechtigheid. Het materiaal van Micha Nederland is bruikbaar voor kindernevendiensten, catechese, kinderclubs en basisscholen. Nu ”Micha Kids” is geïntroduceerd, biedt de organisatie materiaal aan voor alle leeftijdsgroepen binnen de kerkelijke gemeente.