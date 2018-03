Metropoliet Hilarion: Zorg om Bijbelgebruik Russisch-orthodoxen

De Bijbel moet meer centraal staan in het leven van Russisch-orthodoxe christenen. Dat vindt metropoliet Hilarion van de Russisch-Orthodoxe Kerk.

De hoge geestelijke zegt donderdag in een interview in het Reformatorisch Dagblad dat het gebrek aan Bijbellezen hem met „grote zorg” vervult. „Als mensen komen voor de doop vraag ik: Heb je het Evangelie gelezen? Het antwoord is vaak nee.”

In Rusland is het Nieuwe Testament algemeen verkrijgbaar, in tegenstelling tot in de Sovjettijd. „Maar zelfs veel meelevenden lezen de Bijbel niet dagelijks, gewoon omdat deze gewoonte niet bestaat. We proberen dit te doorbreken.”

Op zondag komt ongeveer 6 procent van de Russen in de kerk. „Toch is de kerkgang niet laag”, stelt metropoliet Hilarion. „Op zondag zie je echt drommen mensen. Momenteel in de lijdenstijd hebben we dagelijks diensten. Mijn kerk in Moskou is dan propvol. Inderdaad zijn er heel veel die zich orthodox noemen, maar die zich nooit laten zien. En die zodoende ook weinig weten van het onderwijs van de kerk.”