Methodisten VS wijzen homoseksualiteit af

LOUIS. De methodistenkerk in de Verenigde Staten vindt dat homoseksualiteit onverenigbaar is met de leer van de kerk.

Dat is de uitkomst van een intern debat dat de United Methodist Church (UMC) heeft gevoerd. Na bespreking van dit agendapunt op de algemene vergadering in St. Louis, van 23 tot en met 26 februari, stemden 438 (53 procent) tegen 384 leden (437 procent) tegen de aanvaarding van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Deze uitslag was onverwacht, want het westerse deel van de methodistenkerk wordt steeds liberaler. Het waren met name de conservatieve Afrikaanse en de Filipijnse afgevaardigden die bij de stemming de doorslag gaven. Zij stemden massaal tegen dit besluit.

Mark Tooley, president van het theologische conservatieve Instituut van Religie en Democratie in Washington, prees op Twitter de bijdrage van de Afrikanen en Filipijnen. „Zij hebben de kerk gered van verdere implosie van het Amerikaanse protestantisme. Dank u wel!”

De United Methodist Church (UMC) is met 7 miljoen leden een van de grotere protestantse kerken in de VS.

De methodistenkerk is niet de enige Amerikaanse geloofsgemeenschap waar het debat over homoseksualiteit wordt gevoerd. Verschillende opvattingen over homoseksualiteit leidden de afgelopen jaren tot kerkscheuringen in de Episcopale (Anglicaanse) Kerk in de VS, de Presbyteriaanse Kerk van de VS en in de Evangelisch-Lutherse Kerk.