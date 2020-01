Methodisten VS: Splits kerk om homostandpunt

LOUIS. De United Methodist Church (UMC), het op een na grootste protestantse kerkverband in de Verenigde Staten, gaat waarschijnlijk scheuren vanwege verschillende visies op homoseksualiteit.

Kerkleiders presenteerden vrijdag een plan om de UMC te splitsen in een denominatie van „traditionele methodisten” –die homoseksualiteit onverenigbaar vinden met de leer van de kerk– en een denominatie die relaties van mensen van hetzelfde geslacht wil inzegenen. De wereldwijde vergadering van methodisten moet het plan in mei nog goedkeuren.

Verschillende visies op homoseksualiteit leidden de afgelopen jaren tot kerkscheuringen in episcopale, presbyteriaanse en lutherse kerken in de VS.