Meta van der Wind wordt eindredacteur van De Waarheidsvriend

Meta van der Wind-Baauw uit Kerkwijk is per 1 mei 2020 benoemd tot eindredacteur van De Waarheidsvriend.

Dat meldde het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond (GB) binnen de Protestantse Kerk donderdag in De Waarheidsvriend.

Van der Wind, getrouwd met de hervormde predikant ds. A. N. van der Wind, studeerde theologie in Utrecht en was van 1995 tot 2003 kerkredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Als lid van een resonansgroep en als corrector van drukproeven was ze tien jaar geleden betrokken bij het project van de Herziene Statenvertaling (HSV). De theologe is al meer dan acht jaar op de achtergrond betrokken bij het redactionele werk rond het GB-weekblad.

Van der Wind volgt Esther Visser-den Hertog op, die drieënhalf jaar eindredacteur van De Waarheidsvriend was. Visser treedt in dienst bij de stichting GlobalRize Nederland, waarvan haar man, dr. Marten Visser, missionair directeur is.