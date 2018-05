Met Pinksteren bidden en danken voor Bijbelvertaalwerk

Aan de vooravond van Pinksteren 2018 gaat het goed met het Bijbelvertaalwerk, aldus Bram van Grootheest, directeur van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. „Hoewel het vaak lastig is om vertaalwerk op te starten in landen met een politiek instabiele situatie mogen we dankbaar zijn voor de ruimte die we tot nu toe hebben gekregen.”

Een complete Bijbel vertalen is een proces dat tegenwoordig gemiddeld vijftien jaar duurt. Er zijn grofweg 1600 talen waarin het vertaalwerk nog niet is begonnen, terwijl Wycliffe ernaar streeft om elk jaar 100 vertalingen op te starten. Een kleine rekensom leert dat er in de ideale situatie rond 2050 een Bijbel in elke taal beschikbaar is. Maar dat is de theorie.

„Er is nog veel vertaalwerk te verzetten. De complete Bijbel is inmiddels in 670 talen beschikbaar, en delen van de Bijbel zijn in 3312 talen te lezen”, zegt Van Grootheest. „In de landen waar we nog niet begonnen zijn met het vertaalwerk hebben we vaak te maken met een overheid die geen christenen toelaat, of een strengislamitische of communistische regering. In andere gebieden is het bijvoorbeeld te onveilig voor veldwerk vanwege oorlogen en conflicten.” Bij sommige taalgroepen is het zo dat er maar enkele gelovigen zijn. „We laten de vertalingen het liefst door christenen controleren, maar als dat er maar twee zijn, wordt het een tijdrovend proces.”

Heilige Geest

Het is mooi om met Pinksteren extra aandacht te besteden aan de voortgang van het Bijbelvertaalwerk, aldus Van Grootheest. „De pinksterdag is natuurlijk het moment van de uitstorting van de Heilige Geest. De kracht van die Geest is ook heel duidelijk in ons werk. Als de Bijbel opengaat gebeurt er iets, het Woord heeft kracht.” Ook in het vertalen ervaren de veldmedewerkers sterk de hulp van de Heilige Geest. „Het is eigenlijk onmogelijk werk, maar ondanks de weerstand is er ook veel zegen.” Van Grootheest roept christenen op om zeker op de pinksterdag te danken voor het onweerstaanbare werk van de Geest, maar ook door te gaan met bidden voor de vertalers en mensen die het vertaalwerk ondersteunen: „Zonder gebed is er geen Bijbelvertaalwerk mogelijk.”

Keuzes maken

Vertalen is keuzes maken, en dat is meteen wat het werk zo lastig maakt, aldus de Wycliffedirecteur. „De grondtaal kan niet zomaar letterlijk worden overgezet in een andere taal, dan zou de Bijbel onleesbaar worden. Woorden hebben –zeker in andere culturen– soms een heel andere gevoelswaarde.” Volgens Van Grootheest is er zeker „inspiratie door de Heilige Geest” voor nodig om tegelijk trouw te blijven aan de grondtekst én een begrijpelijke vertaling te creëren.

Hoewel de Nederlandse tak van Wycliffe maar een klein onderdeel is van de hele organisatie heeft het werk „zeker impact.” Van Grootheest, sinds 2007 directeur van Wycliffe Nederland, noemt de Nederlandse afdeling een zelfstandige organisatie opererend in een geheel van families. „Onze taak is vooral het rekruteren van mensen die gespecialiseerd zijn in talen, onderwijs of theologie, maar ook het werven van ondersteunend of leidinggevend personeel. Daar zijn er misschien wel meer van nodig dan van de mensen die het eigenlijke vertaalwerk doen.”

Betrokkenheid

Ook het werven van fondsen en het onderhouden van contact met de veldmedewerkers hoort bij de taken van de Nederlandse organisatie. „We proberen zo veel mogelijk betrokken te zijn bij de mensen in het veld”, aldus Van Grootheest. Dit jaar begint Wycliffe Nederland twee projecten in Benin, West-Afrika. Daar wordt de Bijbel vertaald in stamtalen, zoals het Ayizo en Aguna. Ook zijn er sinds twee jaar in Oost-Congo dertien nieuwe vertaalprojecten gestart. In die regio lag het werk door een slepende burgeroorlog jaren nagenoeg stil. „Het is altijd weer de vraag hoe je dicht bij de mensen komt, zeker in instabiele situaties, maar God gebruikt zo veel middelen. Ook het vertalen is echt Zijn werk.”