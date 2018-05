Met mijn kinderen spreken over het geloof: lezing dinsdag live op rd.nl

Een lezing van Laurens Snoek op een interkerkelijke bijeenkomst in Sliedrecht over geloofsopvoeding is dinsdagavond live te volgen via deze pagina.

De lezing van Snoek, docent pedagogiek en didactiek, heeft als titel ”Spreken met je kinderen - hoe praat je over het geloof?” De avond begint om 19.45 uur.

Directies en besturen van verschillende scholen in Sliedrecht en Papendrecht, de Sliedrechtse kerkenraden en het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) organiseerden de bijeenkomst, de derde in een serie opvoedingsavonden voor ouders, leerkrachten en kerkenraden, onder de noemer Geloofwaardig Opvoeden.