Met een boot van hoop de hele wereld rond

Bidden, geven en gaan, dat is de kern van de missie van de Logos Hope. „Het schip is niet meer dan een instrument binnen het wereldwijde Koninkrijk”, zegt internationaal directeur Pil-Hun Park van de Logos Hope, het zendingsschip van Operatie Mobilisatie.

Pil-Hun Park was deze week in Nederland om woensdag in Urk deel te nemen aan een sponsordiner voor de Logos Hope. Hij is geboren en getogen in Zuid-Korea en was jarenlang een van de rond de honderd voorgangers van de Sharang Community Church in Seoul, Zuid-Korea, een gemeente met rond de 20.000 leden. Sinds mei 2017 is hij directeur van de Logos Hope.

Zendingsschip

De Logos Hope doet dienst als zendingsschip en varende boekwinkel. Het is inmiddels het vierde schip van de internationale zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie. Het huidige schip, met 200 hutten, biedt plaats aan 400 bemanningsleden en maximaal 100 passagiers. Ze komen uit meer dan zeventig landen. Bijzonder is dat de hele bemanning, inclusief de kapitein en Park als directeur, vrijwilligers zijn; dat wil zeggen: ze krijgen geen salaris en leven helemaal van giften van christenen en kerken.

De Logos Hope is een schip waarop liefdadigheid en zending een eenheid vormen, zo legt Park de missie van zijn schip uit. „Onze drijvende kracht is het delen van kennis, hulp en hoop. Kennis wordt vooral verbreid door boeken. Ik zeg weleens: Ons schip is de grootste varende boekwinkel ter wereld. We hebben meer dan 5000 titels en ruim 800.000 boeken op voorraad. We verkopen en delen boeken uit aan lokale bibliotheken en kerken waarmee we nauw samenwerken.”

De tweede poot van de Logos Hope is het bieden van humanitaire hulp. Dat biedt verwantschap met Mercy Ships, al verleent die organisatie vooral medische hulp, zo stelt Park. „De Logos Hope houdt zich niet alleen bezig met het geven van onder meer ooghulp, maar ook met het zuiveren van water voor lokale gemeenschappen. We hebben verder onlangs ook noodhulp geboden aan een van de Caraïbische eilanden waar een orkaan heeft gewoed.”

De derde poot is het delen van hoop. „Vele duizenden mensen bezoeken conferenties en seminars op het schip. Van daaruit worden teams uitgezonden naar de lokale bevolking. We investeren vooral in de jongere generatie. De meerderheid van de bemanning bestaat uit jonge mensen, meestal twintigers. Zij brengen twee jaar op het schip door. Zij werken daar op alle afdelingen, in de machinekamer, het restaurant, de keuken of in de boekwinkel.”

Ale christenen hebben een zendingstaak, benadrukt Park. „Ik had nooit gedacht dat iemand in de machinekamer een zendeling kon zijn, maar ik ben er hier achter gekomen dat het zo is. We hebben in het Koninkrijk iedereen nodig. Het schip is maar een middel en instrument om dat zendingsideaal te belichamen. Jongeren worden getraind tot missionair werkers. Ook als ze later seculiere banen krijgen, brengen ze daar het christelijk perspectief dat hun op het schip bijgebracht is. Kortom, we zien hen als toekomstige leiders in de wereldwijde kerk.”

Latijns-Amerika

Dit jaar en volgend jaar brengt de Logos Hope een bezoek aan Latijns-Amerika. Het schip bevindt zich momenteel in Costa Rica. Om het bezoek aan Latijns-Amerika mede mogelijk te maken is Operatie Mobilisatie een campagne gestart: ”Gun Latijns-Amerika het Evangelie”. Er worden een miljoen Spaanstalige Bijbels uitgedeeld en men streeft ernaar om in de komende tien jaar 2000 zendingswerkers vanuit Latijns-Amerika uit te zenden. Het sponsordiner voor Latijns-Amerika in Urk bracht deze week maar liefst 100.000 euro op.

Welkom

Park: „In Latijns-Amerika zijn de kerken de laatste decennia sterk gegroeid. Doel van onze missie is om Latijns-Amerikaanse kerken zelf te mobiliseren om zendelingen uit te zenden. Het gebied heeft veel zendelingen ontvangen; het is nu tijd dat zij ook zelf de zending in praktijk brengen.”

Wat God in Latijns-Amerika doet, is meer dan weleens wordt gedacht, zegt Park. „De Logos Hope werkt momenteel samen met een grote missionaire zendingskoepel in Latijns-Amerika, die alle zendingsorganisaties in zich verenigt. Hoe meer we met anderen kunnen samenwerken, des te beter zullen we onze doelen realiseren. We hebben meer arbeiders nodig om de oogst binnen te kunnen halen.”

Logos Hope staat ook bekend als een liefdadigheidsschip waar programma’s op het gebied van onderwijs en humanitaire hulp worden aangeboden. „Daarom worden er ook mensen uitgenodigd van de regering, of plaatselijke burgemeesters. We verwelkomen iedereen op het schip. Dat is het verschil met andere schepen: alleen het onze is toegankelijk voor het publiek. Iedereen is welkom: kinderen, gezinnen en ouderen. We willen immers hoop brengen aan alle mensen.”