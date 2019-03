Messiaanse gemeente van start in ’s-Heer Arendskerke

In het Zeeuwse ’s-Heer Arendskerke, in de omgeving van Goes, is de Messiaanse gemeente ”Ebhen ShêtíJáh” begin februari begonnen met het houden van diensten. Dat liet voorganger André Duijzer vorige week weten. De diensten worden op zaterdag –sabbat– gehouden in het gebouw van de vergadering van gelovigen in ’s-Heer Arendskerke. Desgevraagd deelt Duijzer mee dat de diensten door 15 à 20 mensen bezocht worden.

In Nederland zijn inmiddels zo’n veertig Messiaanse gemeenten. De gemeente in ’s-Heer Arendskerke, die op zichzelf staat, heeft contact gezocht met de Messiaanse gemeente in Sint Laurens (gemeente Middelburg), die afgelopen zaterdag van start ging, aldus Duijzer. „De wil om samen te werken is bij beide gemeenten aanwezig.”

De Messiaanse gemeente viert de feestdagen die beschreven zijn in het Oude Testament, onder andere de Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest en Pesach. De zaterdagse dienst start om half 11 en wordt rond 13 uur afgesloten. De dienst begint met het blazen op de sjofar, waarna het Sjema wordt uitgesproken („Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere”). Andere Joodse elementen in de dienst zijn Joodse gebeden en gezangen en het lezen van een parasja, een vastgesteld gedeelte van de Thora.