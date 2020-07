Messiaans-Joods tv-station verder als internetzender

Het Messiaans-Joodse televisiestation Shelanu TV gaat verder als internetzender.

Dat zei Ward Simpson, directeur van het internationale christelijke medianetwerk ”God TV”, deze week in een boodschap op YouTube. Shelanu TV is het Hebreeuwstalige Joods-Messiaanse onderdeel van God TV.

Eind april ging Shelanu TV van start met de uitzendingen via het Israëlische kabelnetwerk HOT, waarop 700.000 Israëlische huishoudens zijn aangesloten en waarmee God TV een contract van zeven jaar had gesloten. Donderdag was de laatste dag dat Shelanu TV uitzond via HOT.

Israël sluit Messiaans-Joods tv-kanaal om „oneerlijke” verkondiging Evangelie

De voorzitter van de Omroepraad voor kabel en satelliet in Israël, Asher Biton, besloot Shelanu TV van de HOT-kabel te weren. De reden is dat de organisatie niet eerlijk geweest zou zijn in de bedoelingen het Evangelie te verkondigen. De zegsman van Shelanu TV, Ron Cantor, ontkent dit.

God TV besloot echter het besluit niet aan te vechten bij de rechter. Simpson: „We zijn geroepen om Israël te verdedigen. We willen de haters en antisemieten geen munitie geven.”

Tegelijkertijd voelt GOD TV zich geroepen het goede nieuws van de Heere Jezus Christus te blijven verkondigen. „We geloven dat het beste wat we kunnen doen om Israël lief te hebben, is hen te vertellen over Wie hen liefhad, voor hen stierf en Zijn leven gaf om hen vrij te kopen.”

Simpson gelooft dat door de affaire Shelanu TV in Israël erg bekend is geworden. Er werden in de afgelopen twee maanden meer berichten over Shelanu TV geproduceerd dan het station zelf in twee jaar had kunnen doen. „We hebben besloten het geld dat we zouden gebruiken voor de tv-zender te investeren in een digitaal kanaal. We zullen in de hele wereld uitzenden. Wat bedoeld was voor 700.000 huizen in Israël, zal nu de hele wereld bereiken.”