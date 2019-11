Messelink wint preekwedstrijd ETF

Embert Messelink, student theologie en directeur van natuurbeweging A Rocha, heeft de preekwedstrijd met als thema „Leven in een technologisch tijdperk” gewonnen.

De winnende preek heeft als titel: „We zijn God niet.” Messelink stelt dat het belangrijk is hoe we technologie gebruiken. „Als we dat goed doen, kan in wetenschap en techniek iets oplichten van Gods rijk dat komt.” De wedstrijd was georganiseerd door het Institute of Leadership and Social Ethics, onderzoeksinstituut van de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven.