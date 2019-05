Mercy Ships opent kantoor

Mercy Ships Holland heeft een nieuw kantoor voor de afdeling inkoop en logistiek geopend.

De opening had eind april plaats, meldt de stichting op haar website. Het nieuwe kantoor is volgens de organisatie nodig omdat het Europees distributiecentrum van de internationale medische hulporganisatie officieel in Nederland is gevestigd.

Naar verwachting wordt in 2020 een tweede ziekenhuisschip in gebruik genomen, waardoor sprak het aantal materialen dat opgeslagen en verscheept moet worden. Ook het team op de logistieke afdeling is uitgebreid. In het nieuwe kantoor is ruimte gecreëerd voor vier extra werkplekken.