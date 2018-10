Mercy Ships en WHO werken samen

De hulpverleningsorganisatie Mercy Ships en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de Afrikaanse regio hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het doel is in Afrika de toegang tot chirurgische zorg te vergroten. Dat maakte Mercy Ships Holland woensdag bekend.

De overeenkomst omvat een reeks activiteiten, waaronder technische bijstand voor de integratie van chirurgische, verloskundige en anesthesiediensten, alsmede het ontwikkelen van gezondheidsinfrastructuur in lokale ziekenhuizen en klinieken. Ook willen beide instellingen de capaciteit van gezondheidswerkers in deze regio versterken.

De overeenkomst werd ondertekend in Dakar, de hoofdstad van Senegal, door Matshidiso Moeti, WHO-regionaal directeur voor Afrika, en Peter Linz, internationaal hoofd medische zaken bij Mercy Ships.

Moeti: „Deze overeenkomst onderstreept wat hulp aan deze Afrikaanse regio inhoudt: het zoeken van nieuwe partners, het samenwerken aan verbeterde en eerlijke toegang tot gezondheidszorgdiensten.

Zodoende willen we mensen nieuwe hoop bieden en meer genezingsmogelijkheden op het Afrikaanse continent brengen.”

Linz: „De oplossing voor het complexe probleem om chirurgische zorg in Afrikaanse landen veilig en betaalbaar te maken, vereist samenwerking van alle belanghebbenden. We hopen dat samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie een van die pijlers zal zijn bij het versterken van de toegang tot chirurgische zorg in dit grote continent.”

Sterfgevallen

Ruim 5 miljard mensen wereldwijd hebben geen toegang tot veilige, betaalbare chirurgische zorg. Jaarlijks sterven er 17 miljoen mensen doordat ze geen operatie kunnen krijgen. Dat is meer dan het aantal sterfgevallen door aids, malaria en tuberculose bij elkaar.

Mercy Ships, een hulpverleningsorganisatie gericht op medische zorg in Afrikaanse landen, werkt op een aantal ziekenhuisschepen, waaronder de Anastasis, de Caribbean Mercy en de Africa Mercy. De organisatie is daarmee in 73 landen geweest, waaronder Congo, Togo, Kameroen, Benin en Madagaskar.

Aan boord van de drie schepen verlenen vrijwilligers gratis medische zorg aan patiënten met bijvoorbeeld tumoren, brandwonden, fistels en misvormde benen.