Menno Simons haalt Friese portrettengalerij niet

In de portrettengalerij ”friezen” in het Fries Museum in Leeuwarden, die onlangs werd geopend en in ieder geval tot 2023 loopt, is geen plaats ingeruimd voor de Friese kerkhervormer Menno Simons (1496-1561).

De Doopsgezinde Broederschap in Friesland had het museum opgeroepen een plek te geven aan Menno Simons uit Witmarsum, en het museum heeft zijn best gedaan om aan die wens tegemoet te komen. „We hebben in onze collectie geen behoorlijke portretten van Simons”, licht museumdirecteur Kris Callens toe. „Voor een museale presentatie ben je gebonden aan schaal en fysieke conditie. Wij hebben een aantal penningen, maar die zijn te klein; en een buste, maar die is in te slechte staat.”

Simons’ portret komt volgens Callens wel op de nieuwe erfgoedwebsite redbot.nl, waarop onder leiding van Tresoar een beeldbank van Friezen komt, waarbij geput wordt uit collecties van diverse musea en (film)archieven. „Dat is bij uitstek de plek om thema’s en personen te clusteren, zoals Menno Simons, maar ook andere Friezen die onze expositie niet hebben gehaald.”

In 2023, als het Fries Museum op het Leeuwarder Wilhelminaplein tien jaar bestaat, komt er een nieuwe permanente expositie die „het verhaal van Fryslân” vertelt. „Volgend jaar beginnen we met nadenken over hoe dat nieuwe concept vorm gaat krijgen.”

