Meldpunt Misbruik vraagt aandacht voor gezin in coronatijd

Het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties roept kerken op om in deze tijd van coronacrisis aandacht te hebben voor gezinnen.

Op de website van het Meldpunt is de pagina ”Aandacht voor gezinnen” ingericht met informatie en toerustingsmateriaal over veilige gezinnen en huiselijk geweld.

„In deze bijzondere en intensieve tijd met alle maatregelen rondom het coronavirus komt er heel wat op het bordje van gezinnen te liggen”, aldus preventiemedewerker Ineke van Dongen in een begeleidend schrijven bij het jaarverlag over 2019. „Het is goed om daar als gemeente oog voor te hebben.”

Bij het Meldpunt Misbruik kunnen mensen (eventueel anoniem) terecht die slachtoffer zijn geworden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen een kerkgemeenschap een functie bekleedt. In 2019 zijn bij het Meldpunt dertien misbruiksituaties gemeld. Dat aantal blijft al een aantal jaren vrijwel stabiel, blijkt uit het jaarverslag.

Het Meldpunt Misbruik is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.

Het aantal vertrouwenspersonen dat in de kerken is aangesteld, blijft een stijgende lijn vertonen.

Dit jaar wordt in samenwerking met andere kerkelijke meldpunten en de organisatie Tear de vernieuwde website www.veiligekerk.nl gelanceerd.