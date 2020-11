Megakerken VS groeien door

Amerikaanse megakerken zijn de afgelopen vijf jaar gegroeid.

Dat concludeert het Hartford Instituut, dat onderzoek doet naar religie in de Verenigde Staten. Het instituut nam de ongeveer 1750 kerken met meer dan 2000 leden onder de loep. Bezochten in 2015 zo’n 3800 kerkgangers de diensten op zondag, in 2020 was dit vóór de coronacrisis gegroeid naar 4200 bezoekers. Wel neemt de betrokkenheid van de leden af, melden de onderzoekers.

Daarnaast worden megakerken steeds meer interraciaal. Bij bijna 60 procent van de kerken is meer dan 20 procent van de leden afkomstig uit minderheidsgroepen. Twintig jaar geleden was dat bij ruim 20 procent van de megakerken het geval.

De leiders van megakerken hebben grote invloed op andere kerkleiders, stelt het rapport. Met hun boeken, podcasts en coachingnetwerken werken hun opvattingen over geloofsontwikkeling door bij leiders van kleinere kerken.