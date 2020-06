Meeste voorgangers VS spraken zich uit over racisme

Ongeveer twee op de drie Amerikaanse voorgangers hebben zich in hun gemeente uitgesproken over de dood van George Floyd.

Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Barna, dat gespecialiseerd is in onderzoek naar religie in de Verenigde Staten. De resultaten van het onderzoek dat vorige week werd uitgevoerd onder 400 voorgangers werden dinsdag gepubliceerd.

Vrijwel alle voorgangers (94 procent) zijn het ermee eens dat de kerk „een verantwoordelijkheid heeft om racisme af te wijzen.” Ongeveer twee op de drie predikanten vinden het „zeer belangrijk” dat kerkelijke leiders publiek hun steun uitspreken voor gekleurde mensen. Meer dan de helft van de voorgangers (62 procent) zegt dat zijn kerk een statement heeft afgegeven naar aanleiding van de dood van George Floyd.

Big Floyd, een zachtaardige reus

De zwarte Amerikaan stierf op 25 mei na een minutenlange nekklem door een agent. Zijn dood riep wereldwijd verontwaardiging en protesten op. Zeker driekwart van de voorgangers zegt dat de kerk vreedzame protesten naar aanleiding van Floyds dood moet steunen.

Opener

De cijfers kunnen wijzen op een veranderende positie onder christenen ten opzichte van racisme, zegt David Kinnaman, directeur van het onderzoeksbureau, tegen Christianity Today. Volgens Kinnaman is meer onderzoek nodig, maar zijn er „meerdere signalen die erop wijzen dat voorgangers opener dan ooit zijn” in het aankaarten van racisme.

Dominee Sharpton roept op tot gerechtigheid in lijkrede Floyd

Meerdere kerken gaven een statement uit over racisme, discriminatie en verzoening. Volgens de peiling van Barna hebben veel voorgangers naar aanleiding van de gebeurtenissen gepreekt over racisme.

Politiek

Eerder onderzoek van Barna liet zien dat een op de vijf Amerikaanse voorgangers van mening is dat de kerk geen rol heeft in het reageren op racisme in de Amerikaanse geschiedenis. In de vorige week uitgevoerde peiling geeft ongeveer een op de drie voorgangers aan dat de kerk niet betrokken zou moeten zijn in bewegingen voor politieke verandering. Een meerderheid van de voorgangers (61 procent) ervaart het huidige debat over racisme als „te politiek.”

Een eerder onderzoek van het bekende onderzoeksbureau Pew Research Center toonde aan dat er forse verschillen leven onder Amerikaanse christenen als het gaat om de vraag in hoeverre racisme een plaats moet hebben in de prediking. Zo vindt 39 procent van de witte evangelicale protestanten dat preken moeten ingaan op „politieke onderwerpen” en „rassenverhoudingen”. Onder zwarte protestanten heeft juist een meerderheid (62 procent) deze opvatting.