Meeste raadsvergaderingen in Wales beginnen met gebed

De meeste gemeenteraden in Wales beginnen hun vergadering met gebed. Dat blijkt uit recent onderzoek van de BBC.

Het gebed voor de raadsvergadering ligt ook in Wales onder vuur. Seculiere campagnevoerders maken zich sterk om de praktijk af te schaffen, met het argument dat gemeenteraden „geen clubs voor christenen” moeten zijn.

Ze verloren een rechtszaak daarover, maar daarbij sprak de rechter wel uit dat gemeenten geen gebeden mogen doen als onderdeel van formele vergaderingen. Kort daarop kwam de overheid evenwel met een wetsvoorstel dat het recht van gemeenten om gebeden uit te spreken juist moet bevestigen.

In dertien gemeenten in Wales is het gebed geen officieel onderdeel van de agenda, maar gaat het wel vooraf aan de vergadering. In één gemeente wordt een gebed gedaan aan het begin van de vergadering.