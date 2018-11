Meerderheid protestantse kerkgangers in Amerika drinkt geen alcohol

Bijna 60 procent van de protestantse kerkgangers in Amerika zegt nooit alcohol te drinken. Slechts 23 procent vindt echter dat de Bijbel totale onthouding voorschrijft.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat onderzoeksbureau LifeWay Research in augustus vorig jaar onder ruim 1000 protestantse kerkgangers in Amerika hield. De resultaten zijn dinsdag bekendgemaakt.

Vergeleken met 2007 zijn er lichte verschuivingen. Het deel van de ondervraagden dat vindt dat de Bijbel alcoholconsumptie als zodanig verbiedt daalde van 29 naar 23 procent. Zo’n 87 procent van de ondervraagden denkt wel dat de Bijbel dronkenschap afkeurt; in 2007 ging het om 82 procent.

Iets meer dan de helft (55 procent) van de kerkgangers vindt dat uit de Bijbel kan worden afgeleid dat het in principe is toegestaan om alle dranken, inclusief alcoholische, te nuttigen. Een vergelijkbaar deel rekent matig alcoholgebruik tot de christelijke vrijheid. Desondanks geeft 59 procent van de ondervraagden aan nooit alcohol te nuttigen. In 2007 ging het om 61 procent.

Ongeveer 60 procent van de ondervraagden vindt ook dat christenen die alcohol nuttigen medegelovigen in verleiding of in verwarring kunnen brengen. In 2007 lag dat percentage op 63.

Lutheranen blijken het vaakst alcohol te drinken: 76 procent geeft aan dit te doen. Bij de methodisten ligt het percentage op 62. Baptisten en mensen uit de pinkstergemeenten drinken het minst: 23 procent.

Mannelijke kerkgangers drinken vaker alcohol dan vrouwelijke: 48 procent tegen 37. Bij hoger opgeleide kerkgangers is de alcoholconsumptie groter dan bij lager opgeleiden.

Directeur Scott McConnell van LifeWay Research concludeert: „Terwijl alcoholconsumptie in de Amerikaanse maatschappij als geheel steeds normaler wordt, zijn de opvattingen van kerkgangers over alcohol in de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd.”