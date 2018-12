Meer schademeldingen bij kerkverzekeraar Donatus in 2018

Bij kerken- en monumentenverzekeraar Donatus is dit jaar al voor bijna 13 miljoen euro aan brandschade gemeld.

Dat meldt directievoorzitter Alphons van der Voorn in het blad ”Donatus Dichterbij”. Zo’n groot bedrag wordt eens in de twintig jaar gemeld. Ook de stormschade viel hoog uit: een storm in januari zorgde voor 1200 schademeldingen, met een totale schadepost van zo’n 3 miljoen euro. Dat gebeurt volgens deskundigen eens per vijf jaar. In 2017 bedroeg de totale schadelast 7,5 miljoen euro, in 2016 8,2 miljoen euro.