„Meer onrust in CGK door synodebesluiten”

In verschillende gemeenten in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) wordt steeds meer „vervreemding” ervaren ten opzichte van het kerkverband.

Dat komt vooral door uitspraken van de generale synode over de Gereformeerde Theologische Universiteit, homoseksualiteit en samenwerkingsgemeenten.

„Menige gemeente” in de classis Haarlem voelt zich „beknot in haar vrijheid”, zo blijkt uit een classisverslag in het donderdag verschenen CGK-orgaan De Wekker. Andere afgevaardigden voelen zich juist „onbegrepen” als ze opkomen voor regels die afgesproken zijn binnen het kerkverband. Uit het verslag blijkt dat lang niet elke gemeente het besluit van de synode over homoseksualiteit onderschrijft en daarnaar handelt.

De samenwerkingsgemeente van christelijke gereformeerden en Nederlands gereformeerden in Hengelo bracht in de classis Apeldoorn haar zorgen onder woorden. Nu de CGK niet meedoen aan de vorming van de GTU, dreigt volgens de gemeente een kerkelijk isolement. Dat zou ten koste gaan van de eenheid met andere gereformeerde kerken.

De gemeente Almere (classis Amsterdam) ervaart steeds minder ruimte binnen het kerkverband. „Er worden pijn en onvrede bij diverse afgevaardigden gevoeld”, zo staat er in het classisverslag.

De samenwerkingsgemeente van christelijke gereformeerden en Nederlands gereformeerden in Arnhem gaat zich opnieuw bezinnen op de vrouw in het ambt. Het uitgangspunt is dat ze „geen Schriftuurlijke gronden ziet om vrouwen uit de ambten te weren.” De Nederlands Gereformeerde Kerken kennen vrouwelijke ambtsdragers, de CGK niet.

Ook in de samenwerkingsgemeente Rotterdam-Alexanderpolder wordt „spanning” gevoeld vanwege uiteenlopende synodebesluiten van de kerkverbanden.