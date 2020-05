Meer inkomsten voor Hulp Oost-Europa

Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) in Barneveld heeft in 2019 ruim 132.000 euro meer ontvangen dan in 2018. Er kwam vorig jaar in totaal ruim 1,2 miljoen euro binnen, zo blijkt uit het vrijdag verschenen jaarverslag van de christelijke hulporganisatie.

Dat de inkomsten stegen, had met name te maken met hogere inkomsten uit nalatenschappen en legaten.

De coronacrisis zal mogelijk van invloed zijn op de giftenstroom dit jaar, aldus HOE. Begin vorige maand stelde de stichting een calamiteitenfonds in voor directe hulpverlening. „Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om acute nood te lenigen en zijn de eerste gelden naar partners in Oost Europa overgemaakt.”