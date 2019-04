Meer inkomsten in 2018 voor Verre Naasten

Zendingsorganisatie Verre Naasten heeft in 2018 ruim 5,2 miljoen euro ontvangen, een lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor.

Dat blijkt uit het dinsdag gepresenteerde jaarverslag. De totale inkomsten lagen zo’n 60.000 euro hoger dan in 2017. Van de inkomsten is 89 procent „direct besteed aan de doelstelling”, schrijft de vrijgemaakt gereformeerde organisatie. In 2018 vierde Verre Naasten haar 40-jarig jubileum.

De organisatie ondersteunde in 2018 59 samenwerkingspartners in ruim 30 landen. Het jaarverslag vermeldt dat 29 nieuwe gemeenten startten en 20 gemeenten zelfstandig werden. Verre Naasten stelde in 2018 voor het eerst budget beschikbaar voor missionaire projecten in Nederland.