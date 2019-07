Meer dan helft Britten hangt geen godsdienst aan

De secularisatie zet in Groot-Brittannië onverminderd door. Hoe jonger de Britten zijn, hoe minder vaak ze zich anglicaans noemen. Niet-religieuzen noemen zich steeds vrijmoediger atheïst.

Dit blijkt uit een rapport van de British Social Attitudes (BSA) over 2018, waarvan de krant The Guardian onlangs melding maakte.

Slechts 1 procent van de Britten tussen de 18 en 24 jaar voelt zich verwant met de Church of England, de grootste kerk in Engeland. Zelfs onder de 75-plussers, de meest godsdienstige leeftijdsgroep, zegt maar een op de drie mensen zich bij deze kerk thuis te voelen.

In het Verenigd Koninkrijk verklaart 52 procent geen enkele godsdienst aan te hangen. In 1983, toen de BSA voor het eerst met een overzicht van de religiositeit kwam, was dat 31 procent. Het aantal christenen nam in dezelfde periode af van 66 tot 38 procent.

De gestage afname van de godsdienstigheid onder de Britse bevolking is volgens het BSA-rapport „een van de belangrijkste trends in de naoorlogse geschiedenis van het land.” Het signaleert verder dat „Groot-Brittannië niet seculierder wordt omdat volwassenen hun geloof vaarwel zeggen, maar omdat de plaats van ouderen die tot de Church of England of een andere christelijke denominatie behoren gaandeweg wordt ingenomen door jongeren die nergens bij aangesloten zijn. Mensen zijn geneigd minder godsdienstig te zijn dan hun ouders, en hun kinderen zijn weer minder religieus dan zij.”

Niet-godsdienstige ouders brengen hun godsdienstloosheid daarentegen „met succes” over op hun kinderen, maar twee godsdienstige ouders hebben maar een „kans” van 50 procent dat hun nageslacht in hun voetsporen treedt, aldus het rapport. Dit meldt ook dat niet-religieuze Britten zich in toenemende mate atheïst durven noemen.

Duitsland en Spanje

In Duitsland en Spanje is dezelfde tendens zichtbaar. In 2017 ging nog maar 3,3 procent van de 21,5 miljoen leden van de Evangelische Kerk in Duitsland naar de kerk, meldde Idea maandag. En volgens officiële statistieken zijn nu slechts twee op de tien Spanjaarden praktiserend rooms-katholiek, aldus Evangelical Focus vorige week.