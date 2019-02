Meer christenen in VS geloven in evolutie

Het aantal christenen in de Verenigde Staten dat in de evolutietheorie zegt te geloven, hangt sterk af van de vraagstelling in enquêtes. Recent onderzoek liet een grote toename van dat aantal zien.

Dat meldt het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Research Center. Meer dan zestig procent van de blanke witte protestanten geeft aan te geloven dat de mens zich in de loop der tijden evolutionair ontwikkeld heeft. Bij eerder onderzoek lag dat percentage op ruim dertig procent.

Eenzelfde verhoudingen zijn zichtbaar onder donkere protestanten. Zeventig procent gaat uit van een evolutionaire ontwikkeling van de mens. Eerder lag dat op ruim veertig procent. Bij katholieken liggen de percentages op respectievelijk 87 en 41 procent.

De oorzaak van deze toename ligt in de vraagstelling van de enquêtes bij het onderzoek. Als mensen de keuze hebben uit twee opties kiezen gelovigen minder snel voor de stelling dat mensen zich evolutionair ontwikkelen. Zij selecteren dan de tweede optie met de stelling dat mensen altijd hebben bestaan in hun huidige vorm. Het onderzoekscentrum nam nu in haar enquête als derde keuzemogelijkheid op dat mensen zich evolutionair ontwikkeld hebben onder leiding van God. Velen kozen nu hiervoor in plaats van de tweede keuzemogelijkheid met de stelling dat mensen altijd hebben bestaan in huidige vorm.

Het onderzoekscentrum concludeert uit deze gegevens dat gelovigen de behoefte hebben om aan te geven „dat God een rol heeft in het proces van het ontstaan van de mens.”