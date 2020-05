Meer Britten volgen online kerkdienst tijdens coronacrisis

Een op de twintig Britten is door de coronacrisis begonnen met bidden. Ook de belangstelling voor online kerkdiensten is gegroeid.

Dat blijkt uit een online enquête van de christelijke liefdadigheidsinstelling Tearfund.

Van de respondenten geeft 5 procent aan naar een online dienst te hebben geluisterd, terwijl men dat voor de lockdown niet deed. Er luisteren meer jongvolwassenen dan ouderen naar een kerkdienst: een derde tegenover een vijfde.

In totaal geeft 44 procent van de Britse bevolking aan te bidden. Van het totaal aantal respondenten zegt 5 procent daarmee begonnen te zijn bij de start van de coronacrisis. Van de volwassenen tussen 18 en 34 jaar zegt 30 procent minimaal een keer per maand te bidden, tegenover 25 procent van de ouderen. In een vergelijkbaar onderzoek in 2018 gaf nog 51 procent aan te bidden, waarvan 20 procent elke maand.

Het meest wordt gebeden voor familie (53 procent) en vrienden (34 procent). Daarnaast bidt 27 procent voor zorgpersoneel en 20 procent voor mensen met Covid-19. De helft geeft aan dat zij verhoring van hun gebed hebben ontvangen.