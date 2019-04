„Meer aandacht nodig voor Israël in NGK”

In de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) is meer aandacht nodig voor Israël.

Dat stelt ds. G. van Dijk in het deze week verschenen Informatieboekje 2019 van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Uit een „rondgang door de kerken” blijkt dat in een aantal gemeenten het thema Israël niet speelt, schrijft de predikant uit Sliedrecht in het jaaroverzicht. In veel gemeenten heeft Israël vooral een plek „als context van de Bijbelverhalen en de wordingsgeschiedenis van de canon. Slechts enkele gemeenten hebben expliciet aandacht voor het volk Israël vandaag.”

De NGK zouden volgens ds. Van Dijk moeten kijken of ze kunnen deelnemen aan het Centrum voor Israëlstudies van onder meer de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) of aan de vrijgemaakt gereformeerde stichting Yachad. „Israël mag niet verdwijnen uit onze aandacht.”

Ds. Van Dijk signaleert verder dat de toenadering van de NGK tot de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) een „verwijdering” betekent ten opzichte van de CGK. De samenwerkingsgemeenten uit deze kerkverbanden voelen zich volgens hem „onder druk” staan door besluiten van de christelijke gereformeerde generale synode. „Vooral besluiten over de Gereformeerde Theologische Universiteit, homoseksuele gemeenteleden en vrouwelijke ambtsdragers en het verbod op de afvaardiging van niet-christelijke gereformeerde ambtsdragers naar classisvergaderingen zitten hun hoog.”

Ledenverlies

Uit het statistisch overzicht in het informatieboekje blijkt dat de NGK 32.896 leden tellen. Dat zijn er 115 minder dan vorig jaar.

Er kwamen vorig jaar 481 mensen over uit andere kerken. De meeste belijdende leden kwamen uit de GKV: 128. Er sloten zich 24 buitenkerkelijken aan bij de NGK.

Er vertrokken 283 Nederlands gereformeerden naar andere kerken. De meeste belijdende leden gingen naar de Protestantse Kerk in Nederland: 64. Er onttrokken zich 138 mensen aan de NGK.

Het kerkverband, dat zich in 2023 met de GKV wil herenigen, telt verder 88 plaatselijke kerken en 79 predikanten.