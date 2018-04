Zoals Jezus liep

Hebreeën 12:2a

„Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus.”

De apostel wist het wel dat de duivel in zijn zondagse kleren bij ons zou aankomen met een „Al deze dingen zal ik u geven.” Wanneer wij lopen, zal hij roepen: „Hierheen.” Maar de apostel zegt: Gun hem geen blik, al zou hij uitbarsten. Wat hebt u met hem te doen? Zie op Jezus, de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, zie op uw Voorloper en volg Hem in de loopbaan. Wij moeten in ons volgen zien hoe Jezus liep. Wij moeten al de eigenschappen van Zijn lopen gadeslaan en doen zoals Hij deed. Hij gehoorzaamde de wet van kindsbeen af. Toen Hij twaalf jaren oud was ondervroeg Hij de leraars in de tempel. Hij was in de dingen van Zijn Vaders, vroeg en laat. Zelfs toen Hij aan het kruis hing liep Hij nog. Loop zo, jonge mensen, in je jeugd, loop naar de poort, haast u en loop tot aan de dag van uw dood. Verdeel uw leven niet in tweeën. Heb je tijd verloren, ben je te laat begonnen, doe als een ruiter die te laat is. Wanneer hij naar de zon ziet en bemerkt dat die laag staat, geeft hij zijn paard de sporen. Wek dan je luie ziel op en maak spoed. Spoed u, spoed u! De hemel wacht op u.

Samuel Rutherford, hoogleraar te St. Andrews

(”De leer en de eer van Christus”, 1640)