Johannes 1:29b

„Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.”

Er is geen sprake van verdienen, door in een klooster te gaan, of dit of dat te doen. Want onze werken behoren in het geheel niet tot deze Schat. Alleen behoort daartoe, dat wij door het geloof de hand ophouden en wij, gelijk God door de liefde tot Gever wordt, door het geloof in Christus de nemers worden, Dat is, dat wij geloven –zoals wij het horen– dat God genadig en barmhartig is en deze Zijn barmhartigheid en liefde jegens ons betoont, doordat Hij Zijn eniggeboren Zoon mens laat worden en al onze zonden op Hem werpt. Met zo’n gave en liefde Gods moeten wij onze harten tot rust brengen tegen de zonde en een kwaad geweten, omdat God geen toorn of ongenade, maar louter liefde en genade jegens ons betoont omwille van Christus. Wie dat gelooft, is zeker zalig. Dit Geschenk is zo groot, dat Het dood en zonde geheel en al in het niet doet verzinken. Evenals tegen een groot vuur een druppel water niets betekent, zo ook betekent alle zonde der wereld niets tegen Christus. Nauwelijks komen zij met Christus in aanraking, wanneer men deze Schat door het geloof aanneemt, of zij zijn vernietigd, evenals een strohalm door een groot vuur. Hier hoort u het van Christus Zelf.

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg

(”Gods liefde in Christus”, preek uit 1538)