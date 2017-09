Efeze 1:3

„Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus.”

Letterlijk luiden de Griekse woorden: „Die ons gezegend heeft met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus.” Het is reeds voldoende duidelijk dat het zegenen van God bestaat in weldoen en Zijn zegening is Zijn weldadigheid. Zo heeft Hij onze eerste voorouders gezegend door hun kracht te geven om kinderen te verwekken en door hun de kracht te geven om over andere schepselen te heersen (Genesis 1:28). Daarom heb ik hetgeen Paulus schreef: „Die ons gezegend heeft met allerlei zegeningen…”, weergegeven met: „Die ons voorzien heeft van allerlei soort van geestelijke weldadigheid, namelijk hemelse goederen”, opdat men gemakkelijker de bedoeling van de apostel zou kunnen verstaan. „In de hemelse gewesten” is er naar mijn mening aan toegevoegd om uit te leggen wat hij bedoelde toen hij sprak over een geestelijke zegening. Want het zijn dezelfde goederen, deze hemelse, die hij ook geestelijke noemt, namelijk die waarvan de apostel toen hij aan hen schreef, roemde dat ook de Korinthiërs ermee begiftigd waren, te weten het Woord Gods en de rechte kennis van de geheimen van God en andere geestelijke gaven, waardoor het getuigenis van Jezus Christus wordt bevestigd. En ze worden daarom hemels genoemd, omdat de aardse Adam niets ervan verstond. Ze worden eveneens geestelijk genoemd omdat de Geest van God deze in ons werkt, aangezien vlees en bloed in geen enkel opzicht iets dergelijks vermogen.

Martin Bucer, predikant te Straatsburg ”De brief van Paulus aan Efeze” (1527)