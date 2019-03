Worsteling

Genesis 32:26b

„Maar hij zei: „Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent.”

Het gebed is een onmiddellijke aanbidding van God. Wij hebben daarin onmiddellijk met God te doen. Het verschilt in dit opzicht van verscheidene delen van de door God ingestelde eredienst, waartoe noodzakelijk gezelschap wordt vereist. In de prediking van het Woord moet er een hoorder zijn. In de bediening van het sacrament moeten er deelnemers zijn, waarom het Avondmaal een gemeenschap wordt genoemd. Doch het is geen volstrekte of wezenlijke vereiste voor het gebed, dat er een gemeenschap is. Een man of een vrouw kan deze plicht zowel alleen verrichten, zodat die voor God aangenaam is, als in een gezelschap van duizend heiligen. In het gebed behoort onze ziel in overdenking werkzaam te zijn. Overdenking is als het ware de ziel van het gebed, en het gebed de belichaming en de stof van de overdenking. Onder het bidden behoren wij ernstige overdenking te hebben van de Majesteit Gods, waaruit de eerbied oprijst. Uit de beloften Gods ontstaat het vertrouwen om verhoord te worden. Uit onze boosheid moeten ootmoed en zelfvernedering voortvloeien. Wij moeten onze volkomen nooddruft overdenken, hetwelk vurigheid en aanhouden verwekt en ook onze voortdurende behoefte die ons gedurig tot het gebed zal uitdrijven. Het gebed is een zeer overmachtige plicht. Een behoeftig mens, die alleen op zijn knieën in een hoek ligt, kan het wagen met de almachtige en eeuwige God te worstelen.”

Ralph Erskine, predikant te Dunfermline

(“Veertien preken over het gebed”, 1685)