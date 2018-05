Wonderbaarlijke weg

Jeremia 31:10

„Hoort des Heeren woord, gij heidenen! en verkondigt in de eilanden, die verre zijn, en zegt: Hij, Die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als een herder zijn kudde.”

Het is wonderbaarlijk wanneer we de Joden opnieuw in Palestina bijeen vergaderd zouden zien, net zoals ze reeds eenmaal uit Egypte het beloofde land binnengingen. Wat God eenmaal bewerkstelligd heeft, kan Hij zeker nogmaals verrichten. Is er iets wat onmogelijk is in het bijeenbrengen van Israël? Gods wegen om Zijn eigen doelstellingen te bewerkstelligen kunnen nooit volgens menselijke normen beoordeeld worden. In de dagen toen de kinderen Israëls uit Egypte trokken zou nooit iemand gezegd hebben dat het waarschijnlijk was dat dit volk van slaven ooit een boek zou produceren dat de wereld op zijn kop zou zetten. Toch heeft die natie dat wel gedaan. Uit dat volk is de Bijbel voortgekomen. Zou iemand vierduizend jaar geleden beweerd hebben dat het waarschijnlijk was dat de Zoon van God naar de aarde zou komen en aan het kruis zou moeten lijden, voordat Hij weer zou komen om in heerlijkheid te regeren? Toch is dat het geval geweest. Christus heeft geleefd, Christus heeft geleden en Hij is gestorven. Gods wegen zijn niet onze wegen.

J. C. Ryle, predikant te Stradbroke

(”Profetie en gebed voor de bekering van Israël”, 1879)