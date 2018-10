Jeremia 31:4

„Ik zal u weder bouwen, en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls! gij zult weder versierd zijn met uw trommelen, en uitgaan met de rei der spelenden.”

Het omliggende land van Samaria is met bergen en heuvelen overvloedig voorzien. Deze bergen van Samaria zijn na de wegvoering van de tien stammen door Salmanasser door heidenen bewoond (2 Koningen 17:24) en nooit door Israël opnieuw herbouwd.

Hier wordt beloofd door de Heere dat Israël daar eens weer, namelijk in het laatste der dagen (volgens de samenhang met Jeremia 30:23-24 en 31:1), wijngaarden zal planten, waarvoor bergen ook beter geschikt zijn. Een wijngaard is een vergadering en verzameling van wijnstokken. Dit moet men verstaan in letterlijk en natuurlijk opzicht als een weldaad die God aan Israël schenken zal. Het betekent dat de planters op een bijzondere wijze de goddelijke voorzienigheid en zegen ondervinden zullen. De vruchten zullen niet door vreemden of vijanden geroofd worden.

Men kan dit woord ook geestelijk verstaan, namelijk dat een wijngaard een zinnebeeld is van de algemene kerk en de wijnstokken beelden dan de afzonderlijke leden uit. De planters zijn personen, voorname mannen uit de Joden, die voorgangers van de kerk zullen verwekken. De wijngaard brengt voort overvloedige en heerlijke vruchten van allerlei christelijke deugden: goede werken en God verheerlijkende werkzaamheden, die God en mensen verheugen. De plaats hiervan zal zijn in Israël.

Joachim Mobachius, predikant te ’s-Hertogenbosch

”De lang gewenste en vast aanstaande bekering van het volk der Joden” (1746)