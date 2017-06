Wereldoverwinnaars

Handelingen 19:2a

„Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, als gij geloofd hebt?”

Een kenmerk van het werk van de Heilige Geest is onze overwinning op de wereld. „Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld” (1 Johannes 5:4). Onder de wereld moeten we verstaan al wat in de wereld is: de begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven. De wereld overwinnen betekent deze begeerlijkheden verzaken, ze niet volgen en zich niet door ze laten leiden. Want wie van Boven geboren is, heeft zijn genegenheden gericht op de dingen die Boven zijn. Hij voelt een goddelijke trekking in zijn ziel, die zijn gemoed krachtig naar de hemel trekt. Gelijk het hert schreeuwt naar de waterstromen, verlangt zijn ziel naar de genieting van zijn God.

Het is niet zo dat hij zo vol is van het hiernamaals dat hij de zaken van deze wereld veronachtzaamt. Een geestelijk mens durft geen dag nutteloos door te brengen. Maar hoewel hij werkt voor de spijs die vergaat, draagt hij eerst zorg om te verkrijgen wat de eeuwigheid verduurt.

Als God hem boven zijn broeders heeft verhoogd, zoals Mozes, Jozef of David, ziet hij zichzelf toch als een pelgrim op de aarde. Nu hij het beginsel van het nieuwe leven heeft, wandelt hij door geloof en niet door aanschouwen. Daar zijn hoop vol onsterfelijkheid is, kan hij alle dingen hier op aarde beschouwen als „ijdelheid en kwelling des geestes” (Prediker 1:14).

George Whitefield, predikant te Newburyport

(”Keur van leerredenen”, 1770)