Wees oprecht

Psalm 4:2a

„Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid! In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt.”

De zondaar die met oprechtheid des harten tot God komt, zal niet ledig terugkeren, aangezien God een liefhebber van de oprechtheid is (en andersom is het net zo). Degene die zonder die oprechtheid leeft en die zich bezoedeld heeft met onoprechte zaken, zal niets kunnen bewerken, omdat hij met zichzelf niemand kan overtuigen, ook al zou hij oneindig veel dingen proberen. Dus moet u, wanneer u van God iets wilt verkrijgen, tot Hem gaan met deze oprechtheid in het binnenste.

Denk nu niet dat oprechtheid een deel van de deugd is, maar beschouw haar als iets wat ons hele bestaan betreft en in ons leven al ons doen en laten aangaat. Zo was ook Job rechtvaardig, hij die alle denkbare menselijke deugd bezat, niet alleen hierin dat hij zich ver hield van alle kwaad, maar ook daarin dat hij er zelfs krachtig weerstand tegen bood. Zo noemen we ook een weegschaal een rechtvaardige weegschaal, als die geheel en al gelijk is. En als deze aan de andere kant niet goud van hetzelfde gewicht kan verschaffen, maar alleen maar lood, dan geeft hij toch op beide plankjes hetzelfde gewicht aan. Want de balans moet wel aan beide kanten gelijk zijn.

Johannes Chrysostomus, priester te Antiochië

(”Homiliën”, circa 390)