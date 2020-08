Weersverwachting

„En Hij zei ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt gijlieden: Daar komt regen; en het geschiedt alzo.” Lukas 12:54

Het is ieder mens eigen, doch vooral de land- en dorpsbewoner, om veel te spreken over het weer, over de schone of minder heldere dag die men beleeft. Maar bovenal over het weer dat zich aan de lucht vertoont, over de voortekenen van gunstig of ongunstig weer. Die tekenen kan men door opmerkzaamheid en ondervinding bijna voor onfeilbaar houden. Bovenal kan men dit opmerken wanneer eigenbelang de hoofdrol speelt: hoe bezorgd bijvoorbeeld is men niet vaak in de hooitijd voor regen. Maar men weet uit de beschouwing van de hemel te voorspellen dat het die dag weer zal zijn als gisteren en eergisteren en ’s avonds weet men, naar de lucht kijkend, wel te zeggen dat het morgen een dag van droogte en zonneschijn zal zijn. Hoe nauwkeurig weet men niet gebruik te maken van het aanschijn van de hemel in de ploeg- en zaaitijd, in de oogst- en maaitijd. Wanneer zich aan de hemel de tekenen van hagel- en sneeuwbuien of aanhoudende stortregens vertonen, hoe ijverig is men dan om zijn beesten naar de stallen te voeren.

Ds. G. F. Gezelle Meerburg, predikant te Almkerk

(”Leerrede over Lukas 12: 54-57”)

George Frans Gezelle Meerburg (1806-1855) was sinds 1833 predikant van de Nederlandse hervormde kerk in Almkerk. Hij werd in 1835 afgezet omdat hij zijn gemeente niet uit de bundel Evangelische Gezangen wilde laten zingen. Ds. Gezelle Meerburg wordt gezien als een van de vaders van de Afscheiding.