Mattheüs 1:1-16 en Lukas 3:23-38

„Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham...” Wij moeten weten dat onze Heere Jezus Christus als ware Verlosser wordt geopenbaard, wanneer Hij zoon van David en zoon van Abraham wordt genoemd. Anderzijds wordt Hij bewezen Verlosser der wereld te zijn wanneer Hij zoon van Noach en zoon van Adam wordt genoemd. Daarin hebben wij op te merken dat het onderscheid tussen de evangelisten Mattheüs en Lukas niet zonder oorzaak is. Want wij moeten altijd op hun bedoeling letten. Waarom noemt Mattheüs onze Heere Jezus Christus zoon van David en zoon van Abraham? Is Hij ook niet evengoed zoon van Izaäk en zoon van Jakob? En vervolgens, stamt Hij niet uit Noachs geslacht? Zeer zeker. Maar aangezien Abraham deze belofte ontvangen heeft, dat in zijn zaad alle volkeren der wereld zouden gezegend worden, en deze zelfde belofte bevestigd is in de stam van David en gezegd is: „Uit uw zaad zal Ik een opvolger verwekken die voor eeuwig zal regeren en Zijn koninklijke heerschappij zal nooit eindigen”, daarom wordt dit kenmerk door Mattheüs gegeven. Opdat wij een volledig bewijs en getuigenis zouden hebben dat Jezus Christus Zelf van alle tijden door de vaderen verwacht is, aangezien Hij duidelijk stamt uit het geslacht van Abraham en vervolgens uit de linie van David. Anderzijds zou het nog niet veel betekenen als wij slechts de geslachtslijst van Mattheüs hadden. Want Lukas spreekt immers ook over de afstamming van Adam.

Johannes Calvijn, reformator te Genève

(”Het gepredikte Woord”, 1978)