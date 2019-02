Waarheid en vrede

Prediker 7:16b

„En houd uzelven niet al te wijs; waarom zoudt gij verwoesting over u brengen?”

Wij zijn één lichaam, laten wij ook eendrachtig zijn. Door die heilige Naam van de almachtige God, door de lieflijke en beminnelijke schoot van ons aller moeder en de heiligste ingewanden en medelijden van Jezus Christus, onze Zaligmaker, sta van harte naar vrede. Broeders, maak vrede, en gedraag u zo dat u elk vooroordeel, partijschap en kwade gevoelens terzijde stelt en wij allen tezamen in dezelfde waarheid ons mogen verenigen. Maar weg met die uitzinnige vrijheid van profeteren, ja ongebondenheid van lasteren.

Dat dit plaats zou krijgen in de theologie, is een zeer duivelse brutaliteit, die ons terecht de woorden van de profeet uitperst: „Ontzet u hierover, gij hemelen, en zijt verschrikt, wordt zeer woest, spreekt de Heere. Want Mijn volk heeft twee boosheden gedaan; Mij, de Springader des levenden waters, hebben zij verlaten, om zichzelven bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden” (Jeremia 2:12-13).

Maak dat degenen die de waarheid niet willen gevoelen, de onwaarheid niet durven verbreiden. Opdat de ketterij afsterft, zodat de waarheid alleen de overhand heeft, die u de zaligheid, de kerk haar heerlijkheid en de Republiek vrede brengen zal. Dit nu werke de Auteur des vredes, de God der waarheid, de Koning der ere.

De drie-enige God –Vader, Zoon en Heilige Geest– zij alle lof, eer en heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.

Josephus Hall, deken van Worcester (”Preek op de Synode van Dordrecht”, 1618)