1 Johannes 2:1

„En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.”

Wat is het voor Jezus om een Voorspraak voor Zijn kinderen te zijn? „Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak.” Een Voorspraak is iemand die voor een ander pleit in een gerechtshof. Dat gebeurt op de plaats en de gelegenheid waar dat behoort plaats te vinden. Zo wordt ons dus in de tekst voorgesteld een christen, die zondigt, en een verklaring van een Voorspraak, Die bereid is om voor hem te pleiten. „Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader.”

Dit leidt mij ertoe om te onderzoeken wat de apostel met deze woorden bedoelt. Want door hier gebruik te maken van het beeld of van het ambt van een Voorspraak, om daardoor het behoud van de zondigende christen aan te tonen, moet hij veronderstellen dat God, als Rechter, nu op de rechterstoel gezeten is. Want een Voorspraak moet voor de balie pleiten, voor een gerechtshof. Zo is het onder de mensen. Daar van onze Heere Jezus Christus gezegd wordt dat Hij „een Voorspraak is bij de Vader”, zo is het duidelijk dat er ook een Rechterstoel is.

John Bunyan, voorganger te Bedford (”Preek over 1 Johannes 2:1”, 1885)