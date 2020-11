Openbaring 14:4b

„Dezen zijn het die het Lam volgen, waar Het ook heengaat.”

Als iemand met God wandelt, moet hij dezelfde wegen gaan: het Lam volgen waar Het heengaat. Deze eenheid van wil en weg met God zal dan te kennen geven dat God en die wandelaar met God hetzelfde doel in het oog hebben, namelijk de eer van God. Dat heerlijke, hoge en voor alle schepselen betamelijk doelwit, waartoe God alles gewerkt heeft (Spreuken 16:4).

Noach is zeer gericht op de eer van God en om zelf bekwaam gemaakt te worden om God te verheerlijken. Dat wil zeggen: zalig worden. Want daarin is zijn zaligheid gelegen. Als God door zijn overdenkingen, dankzeggingen, spreken en daden verheerlijkt werd, dan mocht hij iets tot Zijn dienst en eer van God verrichten. O, dat was zijn hemel hier op aarde.

O, wat is het de hartelijke zielszucht en bede om iets te doen: omtrent de uitwerking van hun eigen zaligheid of omtrent hun medemens of omtrent de Heere, waarin God hun Vader Die in de hemelen is, verheerlijkt wordt. O, wat is het weleens hun verdrietige en moedeloze klacht: „Wat ben ik weinig tot eer van God.” En omdat zij een van wil met de Heere zijn in het beogen van dit einde, zo beamen zij dat woord van Paulus. Heilbegerig zegt er hun ziel amen op.

Johannes Groenewegen, predikant te Werkendam (”Verzameling van veertien preken”, 1766)