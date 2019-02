2 Korinthe 12:8,9a

„Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.”

Verlating in de zonde is: wanneer Hij de Zijnen niet verleent de tweede genade, om hen op te wekken en voor te gaan, en dat tot hun vernedering, zoals in de val van Petrus, waarvan Augustinus aldus spreekt: „Ik durf zeggen dat het de hovaardigen nuttig is in enige openbare en bekende zonde te vallen, opdat zij een mishagen aan zichzelf mogen krijgen, daar zij reeds door zichzelf te behagen, gevallen waren. Want Petrus heeft zichzelf veel heilzamer mishaagd toen hij weende dan dat hij zich behaagd heeft toen hij zichzelf vooropstelde en hovaardig was” (Stad Gods XI:13).

Verlating in verzoeking is: wanneer God belet de overwinning en de zegepraal in de verzoeking en nochtans die niet wegneemt.

Verlating in uiterlijk kruis is: wanneer God met Zijn tegenwoordige bijstand niet te hulp komt. „Want de Heere heeft u geroepen als een verlatene vrouw, en bedroefde van geest; nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt Uw God. Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen” (Jesaja 54:6,7; zie ook Jesaja 60:15 en 62:4).

Gisbertus Voetius, hoogleraar in Utrecht (”De geestelijke verlatingen”, 1646)