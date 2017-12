Verwondering

Lukas 2:7

„En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.”

Terwijl Jozef en Maria op die plaats hun intrek hadden genomen en wellicht wachtten op de ambtenaar, was het ogenblik daar, waarnaar de oude godsvrucht zo reikhalzend had uitgezien, wat door de mond der profeten was aangekondigd. Lukas zegt: „En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.”

Kinderen Gods! Vrijgekochten door die dierbare Koning! Och, het zij uw zalig voorrecht, bij het licht van God de Heilige Geest, om datgene wat de evangelist Lukas op zo’n eenvoudige wijze verhaalt, op dit feest gelovig en in aanbidding en bewondering weggezonken, ook met toepassing op uzelf, in te zien. Ik zeg in te zien, volk des Heeren, en nog wel door die spiegel, waarvan Paulus schreef. Want wanneer wij eenmaal, wellicht spoedig, van dat lichaam der zonde ontdaan en in onverderfelijkheid wandelen, dan zal het aanbiddelijk wonder van eeuwig vrijmachtig welbehagen, dat hier in diepe nederigheid zo goddelijk doorstraalt, wel heerlijker ingezien, maar nimmer doorzien worden.

Ds. D. A. Detmar, predikant te Ede (”Enige eenvoudige Godvruchtige oefeningen, tot opwekking, bemoediging en vertroosting”, 1828)