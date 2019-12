Verslagenen

2 Korinthe 5:14

„Want de liefde van Christus dringt ons.”

Juist tot neerslachtige gelovigen wenden wij ons, in alle ernst en liefde, hen wijzend op het voorbeeld van Paulus en op de verborgen kracht die in hem werkte. „De liefde van Christus dringt ons”, zegt Paulus. Wij zijn mensen van gelijke bewegingen als gij; dezelfde blik die u vol neerslachtigheid in uw hart sloeg, openbaarde ook ons dezelfde dingen in al hun ontmoedigende kracht. Ja, gedurig ontdekken wij dezelfde afzichtelijkheid in ons eigen hart. Maar wij hebben een bemoediging die ons nooit alleen laat. De liefde van de Zaligmaker, Die Zijn bloed voor ons gaf, dringt ons. De Heilige Geest wordt degenen geschonken die geloven, en deze almachtige Werker heeft één drijfveer die ons gedurig in beweging brengt: de liefde van Christus.

Het is mijn doel, broeders, u aan te tonen hoe deze drijfveer, onder de leiding van de Geest, de gelovige aanspoort zijn leven bij God te zoeken. Hoe zo’n eenvoudige waarheid als de liefde van Christus door de Heilige Geest voortdurend tot de harten van de mensen wordt gebracht en iedereen bekwaam maakt om een leven te leiden overeenkomstig de heiligheid van het Evangelie. En wanneer er iemand onder u is die begerig vraagt: Hoe word ik van zonden verlost? Hoe zal ik wandelen als een kind van God? Van zo iemand begeer ik, boven alle anderen, oor en hart te treffen.

Robert Murray M’Cheyne, predikant te Dundee (”Leerredenen”, 1862)