Verontschuldigingen

Johannes 16:8

„En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel.”

Het woord overtuigen betekent een zaak door bewijsredenen en verklaringen betogen. De Geest stelt deze dingen zó vast dat de mens niets heeft in te brengen. Zijn mond is gestopt. Hij zegt niets anders dan: „Ach, ik goddeloze, ik ben een man des doods!” Want al heeft iemand krachtige bewijzen om een waarheid te bevestigen en er blijft maar één tegenwerping of twijfeling over die nog niet beantwoord is, dan is hij nog niet ten volle overtuigd, omdat volkomen overtuiging, evenals het zonlicht de nevelen, alle duistere tegenwerpingen verstrooit. Hierom zal onze Zaligmaker op zekere dag de goddelozen overtuigen van alle harde woorden tegen Hem gesproken (Judas:15). Hetgeen vooral geschieden zal door het kwaad van zulke wegen openbaar te maken en al die valse bedeksels en verdedigingen van zichzelf, die de mensen gebruiken, weg te nemen.

Eer de Geest van Christus komt, is de mens blind en hij wil zijn zonde als een die daarom strafwaardig is niet zien. Nee, hij heeft veel te zeggen tot verontschuldiging en verkleining van de zonde. De een zegt: „Ik werd er toe verleid; de vrouw die Gij mij gegeven hebt.” Zo legt hij de schuld op een ander. Een ander zegt: „Het is mijn natuur.” Anderen weer: „Wij zijn allen zondaars, de godzaligen zondigen zowel als anderen, toch worden zij zalig en zo hoop ik ook van mijzelf.”

Thomas Shepard, predikant te Cambridge (Amerika) (”De gezonde gelovige”, 1685)