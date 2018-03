Vermaning en troost

Hebreeën 12:1b

„Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is.”

Wereldlingen zijn als oude stijve paarden. Ze zijn ongeschikt om een reis te maken. Hoe zouden zij dan kunnen draven? De satan en de wereld zullen zo ook vals met u handelen. Ze zetten u de voet dwars en laten vallen. Maar bekommer u daarover niet te zeer. Sta weer op, maar hoed uzelf voor een zware val of zonde tegen het geweten. Want het geweten is als een aarden vat: Als het gebroken is, kunt je het niet weer helen. Sommigen geven in hun loop hun geweten zo’n slag, dat zij hun benen breken en nooit meer geschikt zijn om in de loopbaan te lopen. Daarom, wat u ook doet, houdt uw geweten gezond. Leg alle dingen af die u bezwaren. Maak uzelf licht, opdat u lenig en vlug bent. Loop, en zie niet om. Gedenk aan de vrouw van Lot. Al zou u bijna gebroken zijn, wacht niet. U zult beter ervan worden als u eens zweet en heet wordt. God heeft een zweetdoek om het zweet van u af te wrijven en Hij heeft een stoel en een kussen voor u als de loop voleindigd is. Hij zal uw hoofd in Zijn schoot leggen. Getroost u wat moeite terwijl het dag is. Ik beloof u: Als het avond is, krijgt u rust.

Samuel Rutherford, hoogleraar te St. Andrews

(”De leer en de eer van Christus”, 1640)