Verkeerd verstaan

Johannes 17:3

„En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.”

Helaas heeft men de edele en schone tekst geweld en onrecht aangedaan, ja hem van al zijn kracht en sap beroofd door hem van de leer en van het geloof los te maken en hem te houden voor een profetie aangaande het leven hiernamaals. Dat komt omdat zij niet verstaan hebben wat Christus kennen betekent. Want zij zijn niet hoger gekomen en hebben niet verder geleerd dan dat men zo en zo moet leven en vroom zijn, opdat men daardoor het eeuwige leven verkrijgt. Zij hebben alles zo laten aankomen op ons werk en doen, dat wij Christus geheel verloren en de weg naar het eeuwige leven gemist hebben. Want u moet wel nauwkeurig onderscheid maken tussen dit kennen en wat men daarbuiten zo noemen kan. Kortom, wat niet Christus kennen heet, kan niet het eeuwige leven brengen noch van zonde en dood redden. Want gelijk het waar is dat Hij alleen, doordat wij Hem kennen, het eeuwige leven geeft, zo moet ook dit waar zijn: dat wie deze kennis niet bezit in dood en verdoemenis moet blijven.

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg (”Het Hogepriesterlijk gebed”, 1530)