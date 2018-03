Johannes 12:23

„Maar Jezus antwoordde hun zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden.”

De verheerlijking van de Zoon des mensen zal vervuld worden door de verkondiging van het Evangelie. Dat wordt Gode zij dank nog over de gehele wereld verspreid. Daardoor openbaart die reuk zich overal en is de gekruiste Christus voor Zijn volk een zoete reuk. Omdat deze zalving zo kort voor Jezus lijden plaatshad, was wellicht de reuk daarvan nog aanwezig aan het kruis. God de Vader wil ons zo leren dat wij de gekruiste Christus, al is Hij in de diepste vernedering, al hangt Hij aan het vloekhout in het midden der moordenaars, toch mogen erkennen als onze gezalfde Heiland, de Heere der heerlijkheid, de grote God en Erekoning. Deze reuk zal de ergernis van het kruis wegnemen, opdat wij zouden mogen zien dat al wat aan Jezus is, gans begeerlijk is. Hij werd ook gezalfd om de gelovigen te leren hoe Hij in Zijn verzoenend lijden een offer van de zoete reuk voor God is en een vervulling van alle voorgaande offeranden (2 Korinthe 2). Ook wil ons de Vader hiermee verzekeren dat Hij nu in Christus’ offerande, bloed en dood berust en voldaan is.

David Bruinings, predikant te Amsterdam

(”Leerredenen”, 1751)