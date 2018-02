Vergevensgezind

Mattheüs 6:12

„En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.”

Gebeden overeenkomstig de wet, wat voor gebeden zijn dat? Gebeden die vragen wat God wil geven. Gebeden die Hem dingen verzoeken die niet indruisen tegen Zijn wetten. En wie is zo overmoedig dat hij gelooft dat God zaken doet die indruisen tegen Zijn wetten? Dat is degene die Hem een bede doet in het nadeel van zijn vijanden. Dat is immers tegen de wet die door Hem gesteld is. Zelf zegt Hij immers: „Vergeef uw schuldenaren.” En vraagt u dan aan Hem, Die u beveelt uw vijanden te vergeven? Wat zou er kunnen worden bedacht dat nog slechter is dan deze onnadenkendheid?

Degene die bidt, moet de gestalte, de gezindheid en het bewustzijn van een smekeling hebben. Waarom zet u een ander masker bij uzelf op, namelijk dat van de aanklager? Hoe zult u immers vergeving voor uw eigen zonden kunnen ontvangen, wanneer u vindt dat de anderen het wel verdienen dat God een wreker is van hun zonden?

Laat het gebed beschaafd en rustig zijn en uw gezicht ontspannen en zacht. Want zo ziet het gebed eruit dat door mildheid wordt gedragen en zeker niet tegen onze vijanden gericht is. Een gebed dat hieraan tegengesteld is, lijkt meer op een vrouw die dronken is en de plank misslaat, of op een wild zwijn.

Johannes Chrysostomus, priester te Antiochië (”Homiliën”, circa 390)