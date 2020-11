Verborgen omgang

Ps. 25:14

„De verborgenheid des Heeren is voor degenen die Hem vrezen; en Zijn verbond, om hun die bekend te maken.”

De wandel van Noach met God zal ook betekenen samen wandelen. Nabijheid en gemeenschap met God is eigen aan de godzalige Noachs, en hier zal Noach zowel als Henoch zeer in uitgemunt hebben boven andere godzaligen.

Dit leven dan in de nauwe gemeenschap met God moeten wij eens van nabij bezien. En als wij dat recht kennen, zo zullen wij daarvoor alle liefde koesteren, want hierin is alle zaligheid gelegen. In deze omgang en wandel in de nabijheid en gemeenschap met God is alles: leven, blijdschap en gelukzaligheid. Dit is dat voor de wereld zo onbekend zoet, dat zelfs weinigen van Gods volk bestendig ondervinden.

Deze wandel in de gemeenschap met God zal tussen de Heere en de ziel een dadelijke werkzaamheid uitdrukken. Zoals twee lieve vrienden die samen wandelen niet ledig zijn omtrent elkaar, maar om de weg te korten samenspreken van gewichtige dingen – zo ook de Heere en de mens die met Hem wandelt. Zij openbaren zich aan elkaar en maken zeer grote familiariteit en gemeenzaamheid. Niets verbergen zij voor elkaar, tot de kleinste bijzonderheden toe.

De Heere openbaart Zich zeer gemeenzaam aan zulke Noachs die met Hem wandelen. Hij ontdekt hun Zijn verborgenheden. „Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik doe?” zegt God (Genesis 18:17). „De verborgenheid des Heeren is voor degenen die Hem vrezen”, zegt David (Psalm 25:14).

Johannes Groenewegen, predikant te Werkendam (”Verzameling van veertien preken”, 1766)