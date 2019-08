Vaste waarheid

Jesaja 28:17

„En Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood; en de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats overlopen.”

Wij willen de algemene waarheden die in deze tekst liggen opgesloten, en die op alle tijden en personen van toepassing zijn, nader bevestigen. Niet dat wij u een overval der vijanden hebben aan te kondigen. Niet dat wij u tijden van vervolging en verdrukking moeten aanmelden, hoewel die dichterbij zouden kunnen zijn dan wij vermoeden, omdat de Heere weleens gereed kon staan om Zijn wijngaard te zuiveren, Zijn kerk te verdedigen tegen de aanvallen van de hel en de aanslagen van de leugengeest, om Zijn eer te handhaven en Zijn volk te beproeven.

Het is waar dat ons leven is als een bloem des velds. Iedere dag snijdt de Heere ergens op deze wereld een bloem af, en dikwijls geheel onverwacht, hier dat van een zuigeling, daar dat van een bloeiende jongeling, soms dat van een gezonde man of dat van een zich nog sterk wanende grijsaard. Het is waar dat elk mens in een ogenblik tijd de wereld met de eeuwigheid kan verwisselen en dat de gesel des doods over ieder mens rondwaart.

Er zijn twee soorten mensen op de wereld: rechtvaardigen en goddelozen, doden en levenden, gelovigen en ongelovigen. Jezus Christus is de Rotssteen des heils, de ware Toevlucht en de zekere Schuilplaats voor de eersten, die als levende stenen gebouwd zijn in het huis, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is.

Ds. G. F. Gezelle Meerburg, predikant te Almkerk (”Levenslessen”, preek over Jesaja 28:15-18, 1848)